"أمهات مصر" يرصدن مستوي آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية والثاني الثانوي

رصدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة أكدوا سهولة امتحان مادة العلوم، موضحين أنه في مستوي الطالب المتوسط ولم يتم رصد شكاوي منه.

كما جاء امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر في مستوي الطالب المتوسط ولم يشكو منه الطلاب في معظم الأسئلة، وكذلك سهولة امتحان الجبر لطلاب محافظة الإسكندرية.

وتابعت: كما جاء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية لطلاب محافظتي الدقهلية وسوهاج في مستوي الطالب المتوسط، واعرب أولياء الأمور والطلاب عن سعادتهم من سهولة الامتحان.

وفي سياق متصل، رصدت إتحاد امهات مصر وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مستوي امتحاني الكيمياء وعلم النفس والإجتماع لطلاب الصف الثاني الثانوي في آخر يوم امتحان لهم، اليوم الخميس، متمنيه التوفيق لجميع الطلاب.

ووجهت عبير، أولياء الأمور بالإستفادة بإجازة نصف العام وراحة أبنائهم، تعويضا علي المجهود الشاق الذي مروا به طوال أيام إمتحانات الفصل الدراسي الأول، وختي يعودوا للدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكامل طاقتهم.