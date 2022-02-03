وحدة المناظير الجراحية بقنا العام تجري 12 عملية خلال يومين

أعلن الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا عن تنفيذ 12 عملية جراحية بالمنظار بوحدة جراحة المناظير بمستشفى قنا العام والتى تم افتتاحها منذ يومين، استمرارا لجهود الفريق الطبى بمستشفى قنا العام، من أجل رفع العناء عن المواطنين واستكمالا لسلسلة النجاحات المستمرة بالمستشفى.

وأشار تاوضروس، إلى أن وحدة المناظير الجراحية بمستشفى قنا العام والتى قد تم افتتاحها منذ أيام قد تكلف إنشاؤها 7 مليون جنيه بتبرع من عائلة المرزوق والتى تم إطلاق إسم السيدة عائشة المرزوق على الوحدة تقديرا وعرفانا من مديرية الصحة لدور العائلة فى دعم القطاع الصحى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن وحدة المناظير الجراحية تعد الأولى من نوعها بمستشفيات المحافظة والتى تقدم خدمات المناظير لأقسام الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد.

وأوضح تاوضروس، أن وحدة المناظير قد تم دعمها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة فى مجال جراحات المناظير، مؤكدا على دعم الجهود المجتمعية التى تدعم القطاع الطبى بالمحافظة والتى تسهم فى رفع العناء عن كاهل المرضى وتخفف من وطأة تحمل السفر للمحافظات المجاورة من أجل تلقى الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبه أشار الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أنه قد تم تجهيز فريق طبى كامل ومدرب تدريبا جيدا من الأطباء والتمريض بوحدة المناظير الجراحية من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمترددين من المواطنين.

يأتى هذا فى إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى كون عام 2022 هو عام المجتمع المدنى.