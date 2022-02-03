بئر عمقه 60 مترًا.. فيديو الطفل ريان يحبس الأنفاس والسلطات تحاول إنقاذه

دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب نداءات إستغاثة من أجل الإستراع في إنقاذ الطفل ريان وبدأ تقديم " فيديو الطفل ريان " الذي سقط في بئر عميقة وضيقة في إقليم شفشاون الذي يقع بالعاصمة المغربية خلال الساعات الماضية.

وقالت بعض الوسائل الإعلامية الصادرة من المغرب، إن الطفل صاحب الخمسة أعوام سقط في بئر عمقها 60 متر وأثارت كافة محاولات إنتشاله جدلًا واسعًا فيما يخص الإمكانيات المتاحة بالنسبة لرجال الوقاية المدنية من أجل إنقاذه.

وربطت فرق الأنقاذ هاتف مع حبل من أجل إنزاله إلى قاع البئر وأظهر الفيديو الذي تم إلتقاطه أن ريان مازال على قيض الحياة ويجلس بصورة سليمة على الرغم من ضيق الحفرة وتطوع واحد من الشباب في المنطقة بالنزول إلى البئر لكنه وعقب وصوله لـ20 متر فقط تعرض لضيق في التنفس.

ولم يتبقى للسطات المحلية سوى عشرة أمتار فقط للوصول إلى الطفل الذي يتواجد على عمق 32 متر في حفرة البئر وسط إستغاثات لإنقاذه من الموت.

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