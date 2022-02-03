نفط عُمان يرتفع 29 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الخميس، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان القادم، بواقع 29 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان، ارتفع إلى 88 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعره يوم أمس الأربعاء، عند 87.71 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو / أيار المقبل 86.51 دولارًا للبرميل، بارتفاع 20 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 86.31 دولار للبرميل.

وعالميًا، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس / آذار القادم، بحلول الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.65 بالمائة؛ ليصل إلى 87.69 دولار للبرميل، فاقدًا 57 سنتًا للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم أبريل / نيسان، بنسبة 0.57 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 88.96 دولار للبرميل، بخسائر 51 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

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