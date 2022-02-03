موعد مباراة مصر والكاميرون اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات المجانية الناقلة

مصر والكاميرون، نجح المنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، من تخطي عقبة المغرب والوصول إلى المربع الذهبي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون، الذي تمكن هو الآخر من الوصول إلى نفس الدور.

مباراة مصر والكاميرون

ويخوض المنتخب الوطني المصري موقعة هامة وحاسمة أمام الكاميرون صاحب البلد المضيف مساء اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا، من أجل تحديد الفريق الذي سيلعب النهائي أمام منتخب السنغال الذي يقوده ساديو ماني في المباراة النهائية.

مواجهة مصر والكاميرون اليوم

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعدما تخطى الفراعنة منتخب المغرب، في حين تجازوز الكاميرون صاحب البلد المضيف جامبيا، والمقرر لها اليوم الخميس، الموافق الثالث من فبراير 2022.

توقيت مباراة مصر والكاميرون

ويبحث المصريون عن مباراة مصر والكاميرون بعدما حجز المنتخب المصري مقعدًا في دور نصف النهائي عقب الفوز على منتخب المغرب بهدفين لهدف في المباراة التي لعبت ضمن دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا، في موقعة نارية يسعى إلى متابعتها ومشاهدتها الجمهور العاشق للساحرة المستديرة.

موعد مباراة مصر والكاميرون

وتنطلق مباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس المقبل الموافق الثالث من فبراير 2022، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا.

مباراة مصر والكاميرون “ثأرية”

وجاءت مباراة مصر والكاميرون في ظروف ثأرية، بعدما جمع نهائي بطولة كأس امم إفريقيا المنتخبين وتمكن الكاميرون من تعويض تأخره بهدف والتقدم بهفين في مباراة ماراثونية ليحسم لقب 2017 على حساب الفراعنة.

مباراة مصر والكاميرون وتحديد منافس السنغال في النهائي

وتقام مباراة مصر والكاميرون في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021، من أجل تحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية، حيث حجز منتخب السنغال الذي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على بوركينا فاسو يوم أمس مقعدا عن جدارة واستحقاق.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا عبر قنواتها، كما أعلنت قناة الجزائرية الأرضية الأولى عن نقل المواجهة مجانا عبر نايل سات في التوقيت السالف ذكره.