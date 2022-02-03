موعد مباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي اليوم في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

تصدر فريق الجزيرة الإماراتي اليوم الخميس الموافق الثالث من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، قبل مواجهته المهمة أمام بيري التاهيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي تستضيفها أبوظبي.

الجزيرة الإماراتي وبيراي

ويخوض الجزيرة الإماراتي مواجهة قوية اليوم الخميس الموافق الـ3 من فبراير 2022، أمام فريق بيراي التاهيتي، ضمن افتتاحية مباريات كأس العالم للأندية 2021.

الجزيرة الإماراتي للمرة الثانية في مونديال الأندية

ويسعى الجزيرة الإماراتي إلى تحقيق الفوز على بيراي بطل تاهيتا الذي يشارك لأول مرة في تاريخة بكأس العالم للأندية، بينما يشارك ممثل الإمارات للمرة الثانية.

حظوظ الجزيرة الإماراتي

ويأمل الجزيرة الإماراتي في الفوز على بيري التاهيتي من أجل الوصول إلى المرحلة التي تليها والتي سيقابل فيها الفائز من هذا اللقاء نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي ستلعب يوم الأحد المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية.

موعد مواجهة الجزيرة الإماراتي

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي في افتتاحية مونديال الأندية 2021 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا أبوظبي.

تفاصيل مباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي

وترصد بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام موعد مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري في أولى مباريات مونديال الأندية المقام في أبوظبي بالسطور التالية:

موعد مباراة الجزيرة وبيري في كأس العالم للأندية 2021

وتنطلق مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2021، في تمام الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة الـ7:30 بتوقيت السعودية، الـ8:30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي في كأس العالم للأندية 2021

ومن المقرر أن تنقل مباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي اليوم في الموعد السالف ذكره عبر SSC السعودية والموجودة على القمر الصناعي عرب سات، كما يمكن مشاهدتها من مصر أو الإمارات أو الكويت من خلال قنوات أبوظبي الرياضية، وتحديدا من خلال تطبيق "STARZPLAY".

الجزيرة الإماراتي والأندية العربية المشاركة

ويتواجد الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث تستضيف أبوظبي البطولة، إلى جانب العديد من الأندية العربية على رأسها النادي الأهلي “نادي القرن” ممثل جمهورية مصر العربية، والهلال بطل السعودية.