محافظة الجيزة: 27 ألف بلاغ وشكاوى من المواطنين خلال عام 2021

أخبار مصر
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولى اهتماما غير مسبوق بالاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتشكيل مجموعات تنفيذية تختص بتلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة والعمل على سرعة حلها بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

وأشار راشد إلى تلقى المحافظة خلال العام الماضى حوالى 27 ألف بلاغ وتم حلها وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التى تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن البلاغات التى تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنوعت بين بلاغات " كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ونظافة وإشغالات وبلاغات بناء مخالف وتصدعات وحوادث " وجاء بياناتها كالآتى:- " 4843 بلاغ كهرباء، 4309 بلاغ مياه، 1757 بلاغ صرف صحى، 2647 بلاغ نظافة  وعدد 358 بلاغ  بتصدعات البناء، و6810 بلاغات حوادث و377 بلاغ متعلق بمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميدانى الفعال للتعامل الاستباقى للحد من الأزمات والمخاطر وضرورة وضع خطط مبتكرة للقضاء على كافة المشاكل التى تواجه المواطنين بشكل إيجابى وفعال، موجها بتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك للتعامل الفورى مع البلاغات الطارئة بشكل جاد وحازم.

وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ على أى مخالفات تفعيلا للدور المجتمعى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال الخطوط الأرضية التالية " 35855722- 35863004 - 35869193 - 35869371 " وكذلك الخط الساخن114وخدمة الواتساب على أرقام "01152860444- 01016050453"

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