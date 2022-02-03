إضافة 98 نشاطًا اقتصاديًا جديدًا بدبي خلال 2021

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، 98 نشاطًا اقتصاديًا جديدًا خلال 2021.

وأشارت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى نمو الأنشطة الاقتصادية التي تم إضافتها خلال 2021 بنسبة 88% مقارنةً بـ 2020، حسب بيان صحفي.

ولفتت إلى زيادة العدد الذي تم إضافته من 52 نشاطًا في عام 2020 إلى 98 نشاطًا اقتصاديًا جديدًا تم إضافته إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2021، ليصل إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 2200 نشاط.

وشملت أبرز الأنشطة التي تم إضافتها، إنتاج الهيدروجين الأخضر، خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، الاستشارات الصناعية، مقاولات بناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، استشارات في مجال الفضاء، خدمات فحص وتقييم درجات حرارة بيئات التخزين.

وتضمنت المستهدفات الرئيسية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وفق الهيكلة الجديدة التي أُعلن عنها بدمج دائرة التنمية الاقتصادية بدائرة السياحة والتسويق التجاري، جعل إمارة دبي من أفضل 5 مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، إضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية لإدراجهم في الأسواق المالية.

وتهدف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن مهامها إلى قيادة جهود تطوير قطاع التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الدورات الاقتصادية في دبي، ورفع تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.