التضخم في تركيا يصل أعلى مستوى منذ 2002





سجل التضخم السنوي في تركيا 48.69% في يناير من 36.08% في ديسمبر، مقابل توقعات عند 46.68%، مدفوعا بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة وانخفاض حاد في قيمة الليرة في أواخر العام الماضي.

ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى منذ يونيو 2002، إذ بلغ معدل التضخم في تلك الفترة 46.2%.

وعلى أساس شهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين 11.1% في ديسمبر مقابل توقعات عند 9.8%.

هذا وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 10.45% على أساس شهري في يناير، ليرتفع على أساس سنوي إلى 93.53%، في انعكاس للاضطرابات المرتبطة بسعر الصرف في الأشهر الماضية.



