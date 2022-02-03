اليورو يتراجع قبيل اجتماع المركزي الأوروبي





تراجع اليورو قليلًا الخميس 3 فبراير قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي قد يشير إلى تشديد أسرع من المتوقع للسياسة النقدية لمكافحة التضخم، في حين حصل الدولار على دعم من تراجع الإقبال على المخاطر.

ومن شبه المؤكد أن يبقي المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير في اجتماعه اليوم، لكنه قد يضطر للإقرار بأن التضخم قد يظل مرتفعا لفترة أطول من التوقعات السابقة، وهي إشارة قد يفسرها البعض على أنها تلميح إلى تسريع إنهاء إجراءات التحفيز.

وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1296 دولار بعد ارتفاعه بنحو 2% في الجلسات الثلاث الماضية، وسط توقعات بتشديد سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام 6 عملات بنسبة 0.06% إلى 96.088 بعد تراجعه على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وينصب الاهتمام على الجنيه الاسترليني كذلك، إذ من المنتظر أن يرفع بنك إنكلترا المركزي الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس، وارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو، لكنه تراجع 0.2% أمام الدولار.

وارتفع سعر البتكوين 0.6% إلى نحو 37120 دولارا، في حين استقر سعر الإيثر عند 2683 دولارا.



