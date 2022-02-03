أسهم أوروبا تتراجع تحت ضغط التضخم



تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس 3 فبراير في وقت تسود فيه المخاوف بين المستثمرين حيال زيادة محتملة في أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية قبل صدور قرارات رئيسية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم في ظل تزايد ضغوط التضخم.

وهبط المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.3% حيث قادت الهبوط أسهم القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل شركات الصناعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي الشهر الماضي إذ تسارعت وتيرته إلى 5.1% في يناير من 5% في ديسمبر، أي أكثر من ضعف النسبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي والبالغة 2%.