الأسهم اليابانية تتراجع بفعل بيع أسهم التكنولوجيا



أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم لتتوقف مكاسبها على مدى 4 أيام، متأثرة بتراجع التعاملات الآجلة على المؤشر ناسداك الأمريكي، بينما أقبل المستثمرون على بيع أسهم شركات التكنولوجيا وسط مخاوف بشأن أنشطة ألعاب الفيديو لسوني وانخفاض أرباح باناسونيك الفصلية.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 1.06 في المائة ليغلق على 27241.31 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 في المائة إلى 1919.92 نقطة.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما الخبير الاستراتيجي لدى بيكتيت لإدارة الأصول "تراجعت السوق اليابانية متأثرة بانخفاض التعاملات الأمريكية الآجلة هذا الصباح، والتي انخفضت بسبب خسائر أسهم ميتا خارج ساعات التداول"، وفقا لـ "رويترز".

وهبطت أسهم سوني جروب 6.08 في المائة بعد مكاسب على مدى أربع جلسات متتالية، بعد عودة ظهور المخاوف بشأن أنشطة ألعاب الفيديو في ظل نقص المكونات والمنافسة من شركات أكبر.

كما خسرت أسهم باناسونيك 6.86 في المائة بعدما سجلت المجموعة الصناعية انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح التشغيل في الربع الثالث، بلغ 44 في المائة.

وهبطت أسهم شركات تكنولوجيا كبرى أخرى، حيث تراجع سهم طوكيو إلكترون 2.3 في المائة، كما تراجع سهم إم3 بنسبة 9.19 في المائة.