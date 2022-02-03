الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب قبل اجتماعات حاسمة لبنوك مركزية اليوم الخميس، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد يوم من صدور بيانات قاتمة عن وظائف القطاع الخاص، مما تسبب في دفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1803.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 1023 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير كانون الثاني عند 1810.86 دولار في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1803.70 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، بينما صمد مؤشر الدولار أمام منافسيه، مما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.



ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة غدا الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاض وظائف القطاع الخاص على عكس المتوقع الشهر الماضي.

ولمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للتصدي لارتفاع التضخم.



وتتوقع الأسواق أيضا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجددا في وقت لاحق اليوم، بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على سياسته دون تغيير مع الاعتراف بارتفاع التضخم.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذى لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1026.51 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2372.15 دولار.