بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة إلى 0.5٪ اليوم، وسط مطالبات ما يقرب من نصف صانعي السياسة زيادة أكبر لاحتواء ضغوط التضخم، حيث حذر البنك المركزي البريطاني من أن التضخم سيصل قريبًا إلى 7 في المائة.

وفي قرار انقسام مفاجئ، أراد أربعة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75٪ ولو حدث ذلك لسجل أكبر زيادة في تكاليف الاقتراض منذ أن أصبح بنك إنجلترا مستقلًا تشغيليًا قبل 25 عامًا.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مما يمثل أول زيادات متتالية في سعر الفائدة منذ عام 2004.

قال بنك إنجلترا إن تضخم أسعار المستهلكين - الذي بلغ 5.4٪ في ديسمبر - يبدو الآن أنه سيصل إلى الذروة عند نحو 7.25٪ في أبريل المقبل.

 

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