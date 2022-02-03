طريقة تشغيل قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون على نايل سات

تردد قناة الجزائرية الأرضية، يترقب عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العربية والإفريقية، المباراة المهمة المرتقبة اليوم الخميس الموافق الثالث من فبراير 2022، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم اففريقية 2022، والتي ستجمع بين منتخبي مصر والكاميرون.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

وتنطلق مباراة مصر والكاميرون اليوم الخميس الموافق 3 فبراير في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستنقل على تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر نايل سات، والتي عانى البعض من مشاكل بشأن تشغيلها عبر تنزيل ترددها.

استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية ومشاهدة مباراة مصر والكاميرون

ويبحث الكثيرون من عشاق الكرة عن تردد قناة الجزائرية الأرضية من أجل مشاهدة المباراة القوية التي ستجمع بين مصر والكاميرون في مواجهة عصيبة لا تقبل القسمة على اثنين، من أجل تحديد المقعد الثاني للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية حيث ضمن السنغال مقعدا، بعدما فاز على بوركينا فاسو يوم أمس

طرق استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية ومشاهدة مباراة مصر والكاميرون

وأعلن التلفزيون الجزائري حصوله عن بث مباريات المنتخب الوطني الجزائري ضمن منافسات كأس إفريقيا، إضافة إلى حفلي الافتتاح والنهائي، فضلا عن عرض صور المنافسة من الكاميرون عبر البرامج المتنوعة، عبر تردد قناة الجزائرية الأرضية قبل أن تودع الجزائر البطولة من الدول الأول، ومن ثم تعرض عدة مباريات منها مصر والكاميرون اليوم.

تردد قناة الجزائرية الأرضية ومشاهدة مباراة مصر والكاميرون

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الكرام تردد قناة الجزائرية الأرضية على نايل سات وطرق استقبالها من أجل مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بالدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا في السطور التالية:

تردد قناة الجزائرية الأرضية

اسم القناة على نايل سات Programme NationalHD

تردد 11680

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

طريقة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

اختيارMenu أو القائمة.

الضغط علىOptions.

اختيار تنصيب أو Installation.

اختيار تثبيت يدوي.

اختيار القمر Nilesat من قائمة الأقمار.

اكتب التردد.

وضع التردد الأفقي أو "H".

اختيار معدل الترميز 27500.

OK.

الانتظار حتى الانتهاء من البحث.

الضغط على حفظ.

إدخال شفرة تردد قناة الجزائرية الأرضية

وبعد إنزال تردد قناة الجزائرية الأرضية يجب إدخال شفرة القناة لأنها قناة مشفرة، وهو الرقم 1100001100000000 بعد إتمام عملية ضبط التردد.

تردد قناة الجزائرية الأرضية