سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم

الاقتصاد
سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه
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واصل سعر الدولار فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم  الخميس 3 فبراير 2022، استقراره، في ظل حالة من الهدوء تسيطر على أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه، وبلغ متوسط سعر 15.65 جنيها للبيع، 15.75 جنيها للشراء مقابل الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري سعر 15.63 جنيها للشراء، 15.76 جنيها للبيع،فيما سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار15.69 جنيها.

 

اسعار الدولار اليوم الخميس في جميع البنوك:


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

الدولار اسعار الدولار أخبار مصر
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