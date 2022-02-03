"العربية للتصنيع ": برتوكول تعاون مع شركة "إبدأ" لتنمية المشروعات

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية،بما يحقق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع،وشركة إبدأ لتنمية المشروعات.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات شركة إبدأ، بإعتبارها من كبرى الشركات العاملة في مجال تنمية وإدارة المشروعات بما يتيح فرص عمل للشباب وتدريبهم وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأضاف أن التعاون يتضمن الإستفادة من الإمكانيات والقدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع،وما لديها من خدمات توفير معامل المعايرة للأجهزة والبحوث والتطوير لصالح مشروعات شركة إبدأ، فضلا عن اتاحة تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب ومراكز التدريب بالعربية للتصنيع.

من جانبه، أكد السيد حسن السيد حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة أبدا، علي أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة، والاستفادة من خبراتها التكنولوجية،لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، مشيرا إلي تميز العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية.