قبل مباراة مصر والكاميرون.. اضبط الريسيفر لتشغيل القناة الجزائرية المفتوحة عبر هذه الخطوات

يريد مشجعي كرة القدم مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عبر القناة الجزائرية المفتوحة.

ونقدم لكم في هذه المقالة خطوات ضبط الريسيفر لتشغيل القناة الجزائرية المفتوحة لمشاهدة الملحمة الكروية بين منتخب مصر والكاميرون.

خطوات تشغيل القناة الجزائرية المفتوحة

عليك اتباع الخطوات التالية لتشغيل القناة الجزائرية المفتوحة عبر الرسيفر على قمل صناعي نايل سات لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون:

التردد: 11680 H 27500

شفره البيس: 11000011000000



طريقة الإدخال لجميع الأجهزه

1- ترومان 9090 HD

اكتب 9339، سوف تظهر صفحة بها قائمة الشفرات، ثم اختر منها قائمة شفرات biss.

2- ترومان x3 mini hd اوx2او x5

اضغط منيو 8686 هتظهر كلمة باتش، سوف تظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، ثم اختر منها قائمة شفرات biss.

3- ترومان 270 option

Menu

Setting

Plugin Manage

Type: Patch، Status: On

إضغط Exit للخروج

ثم اضغط 8282 لتعديل الشفرات

4- ستار سات HD

2090 أو 2080 أو 2060 أو 2050 أو 2070.

قف على القناة واضغط 8888.

5- ستار سات 3000

اضغط على منيو ثم 8888، وسوف تظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، ثم اختر منها قائمة شفرات biss.

6- ستار سات 2000 AEC

قف على القناة، واضغط F1 333

7- ستار سات6969 hd

قف على القناة واضغط info+1

8- كيوماكس 999 HD

جوكر (V1)

جوكر (V2)

اتش 2 مينى 4

كيوماكس 999 الجوكر ( H1 وH2 وH3 وH4 وH5و H6).

قف على القناة، واضغط من الريموت على زرار +PAGE، أو يمكنك الضغط من الريموت منيو، ثم التركيب، واختار خيار قائمة الكودات.

سيظهر أمامك جدول الشفرات بأنواعها، ولإضافة شفرة بيس، عليك بتغيير نظام التشفير من زر الصوت في الريموت يمين أو يسار حتى تجد نظام البيس.

ستجد في أسفل القائمة اختيارات ملونة عن كيفية إضافة أو تعديل الشفرات.

ثم اضغط إضافة من الريموت عن طريق الزر الأخضر أو الأحمر، وادخل شفرة القناة المرادة، ثم “أوك”.

9- كيوماكس 999 جوكر ( V3 ) (V2.2).

قف على القناة F1 333

10- فورتك 999 اتش دي

اضغط على منيو ثم 8888

11- sky xpress 2 hd

اضغط menu، ثم اذهب إلى الخيار الثانى نظام التليفزيون، واضغط ok.

ثم اضغط أربع أصفار 0000، ستلاحظ ظهور علامة حمراء أسفل الشاشة.

واضغط على الزر الأحمر من جهاز التحكم بعدها، سوف تظهر الصفحة بها قائمة الشفرات،ثم اختر منها قائمة شفرات biss.

[email protected] v2 هيد

اضغط على منيو ثم 8888، سوف تظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، واختر منها قائمه شفرات biss.

11- الشيكي بوكس (HD)

قف على القناة المراد إدخال الشفرة لها، ثم اضغط من الريموت الزرار الأزرق.

13- AVATAR 1000 HD MINI

قف على القناة، ثم اضغط الزرار اللى تحت الزرار الأصفر.

14- star net hd

منيو ثم Setting ثم xcam setup ثم patch.

15- new max 744

اضغط على منيو ثم 8888، سوف تظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، اختار منها قائمه شفرات biss.

16- بانسات 9090

اضغط على منيو ثم 8888، ستظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، واختر منها قائمه شفرات biss.

17-Target HD 907

منيو ثم Settingثمxcam setup ثم patch.

18- للبرفكس 7400h +8000h

/8000h1 / كامكس 777 /mini8000/7400h

اكتب 8612

19- JAGUAR-AG 9000 H

اضغط على منيو ثم 8888، سوف تظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، اختر منها قائمة شفرات biss.

20- star live plus 1 sks v2

زر مكتوب عليه biss.

21- HELYOSTAR HS-380 HD

اكتب 8899، ثم قف على القناة، واضغط الزر أسفل الزى الأصفر.

22- STAR TREK 1818 HD

قف على القناة, واضغط صفر.

23- STAR TRACK DREAM WORLD HD

قف على القناة، واضغط الأخضر.

24- STAR TRACK 7700 HD

اضغط منيو ثم 88888.

25- HERSHMAN 1000 HD

قف على القناة F1 333



26- STARSAT SR-9797HD

اضغط على F1 111 ثم اختار خاصية twin protocol، ثم اضغط منيو ثم installation ثم PATCH MENU.

سوف تظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، اختار منها قائمة شفرات biss.

27- STAR SAT SR-9999 HD

اضغط منيو ثم installation ثم PATCH MENU، ستظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، واختر منها قائمة شفرات biss.

28- TIGER TG-100 PLUS HD

اضغط منيو ثم CHANNEL، ثم قف على CHANNEL SETUP.

ثم اكتب 88888، وقف على القناة واضغط GOTO.

29- TIGER 7110 PLUS HD

قف على القناة، واضغط INFO ثم 1234.

30- STAR TRACK ST-2016HD

اضغط من الريموت كلمة BISS، وعند عدم الظهور، قف على القناة وضغط 9878، قم اضغط علي BISS مرة آخرى.

31- STARTREK SR-9990

اضغط منيو ثم MULTI MEDIA، واكتب (1506) سوف تظهر كلمة PATCH.

ستظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، واختر منها قائمة شفرات biss.

32-SKY LINE HD- 222

اضغط منيو ثم MULTI MEDIA، واكتب (1506)، سوف تظهر كلمة PATCH.

ثم تظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، اختر منها قائمة شفرات biss.

33- SUPERMAX 4300 CA HD MIMI

اضغط على SLOW ثم 1111.

ثم اضغط منيو ثم installation ثم PATCH MENU، سوف تظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، اختر منها قائمة شفرات biss.

34-SUPERMAX SM 3000 HD

قف على القناة، واضغط الزرار الأحمر.

35- GOLD STAR GS-1111 HD

اضغط منيو ثم 88888، ستظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، اختر منها قائمة شفرات biss.

36- ترومان 9090 HD

اكتب 9339، ستظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، واختر منها قائمة شفرات biss.

37- ترومان x3 mini hd اوx2او x5

منيو و8686، ستظهر كلمة باتش اصغط عليها، ستظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، واختر منها قائمة شفرات biss.

38- ترومان 270 option

Menu.

Setting.

Plugin Manage.

Type: Patch، Status: On.

اضغط Exit للخروج.

ثم اضغط 8282 لتعديل الشفرات.

39- ستار سات HD

2090 أو 2080 أو 2060 أو 2050 أو 2070، زقف على القنا، واضغط 8888.

40- ستار سات 3000

اضغط على منيو ثم 8888، ستظهر الصفحة بها قائمة الشفرات، اختر منها قائمه شفرات biss.