المحامية ليلى مقلد تهنئ رجل الأعمال إبراهيم العرجاني بزفاف نجله

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المحامية ليلي مقلد
المحامية ليلي مقلد والعريس
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تتقدم المحامية ليلي مقلد، بأحر التهاني وأصدق التبريكات لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة العرجاني القابضة للصناعة والاستثمار والتطوير، وعضو مجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبة جزيرة سيناء، بمناسبة حفل زفاف نجله عصام الطيار.

وحرص عدد كبير من رجال الأعمال ونجوم الفن والمجتمع وعدد من الشخصيات العامة، وعدد من شيوخ القبائل بسيناء، على حضور حفل الزفاف والذي أقيم بالقاهرة الجديدة، وأشعل الحفل الهضبة عمرو دياب بالعديد من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

القاهرة الجديدة رجال الاعمال شبه جزيرة سيناء العرجاني الهضبة عمرو دياب إبراهيم العرجاني

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