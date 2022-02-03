عاجل.. السيسي يوجه رسالة للمنتخب بعد الفوز على الكاميرون

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الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الوطني بالصعود إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية.

 

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية. وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين. لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم".


 وحسم المنتخب الوطني المصري، التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك عقب الفوز على حساب نظيره منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

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