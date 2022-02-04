بعد التأهل للنهائي.. ضربة قوية لمنتخب مصر أمام السنغال

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر
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تلقى المنتخب المصري ضربة قوية قبل نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال يوم الأحد المقبل.

 

وتأكد غياب عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لمنتخب مصر عن نهائي البطولة بعد الفوز على الكاميرون مساء اليوم بركلات الجزاء الترجيحية.

 

ويغيب عمر كمال عبدالواحد عن نهائي إفريقيا نتيجة لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على بطاقة جديدة أمام الكاميرون في النصف نهائي.

 

ويخوض المنتخب المصري المباراة النهائية أمام السنغال يوم الأحد القادم في نهائي جديد لأبناء الفراعنة.

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