عاجل.. لجنة التسعير التلقائي تقرر زيادة أسعار البنزين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى،  زيادة اسعار البنزين بمختلف انواعه بقيمة 25 قرشا للتر.

وقالت اللجنة، إنه  تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتى 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر

اسعار البنزين زيادة أسعار البنزين اسعار البنزين الجديدة
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