عاجل.. موعد  تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود؟

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، إن الزيادة الجديدة التى أقرتها لأسعار البنزين بأنواعها الثلاث سيبدأ تطبيقها بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة 4 فبراير 2022.

وكانت اللجنة، قررت في اجتماعها الربع سنوي عقب إنتهاء شهر ديسمبر الماضي رفع أسعار البنزين بأنواعه المختلفة بقيمة 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار خلال الربع الحالي من يناير إلى مارس 2022.

اسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم الجمعة 4 فبراير 2022:

سعر لتر بنزين 80 أصبح 7.25 جنيه بدلا من 7 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 أصبح 8.50بدلا من 8.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 أصبح 9.50 بدلا من 9.25 جنيه.

تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.