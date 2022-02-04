القاهرة 10.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 4-2-2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق الرابع من فبراير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة انخفاضا نسبيا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تميل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة أمطارا متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين، حسبما أوضحت الأرصاد.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأضافت: "تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيضا تكون رعدية أحيانا على الغربية والمنوفية والشرقية وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء".

درجات الحرارة اليوم الجمعة 4 فبراير 2022

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة.

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة.

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجات.

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات.

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

سانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى 1.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في وقت سابقة من حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق الرابع من فبراير 2022، حيث توقعت أن تشهد البلاد عدم استقرارا وانخفاضا في درجات الحرارة يصاحبه سقوط للأمطار.