أسعار " السولار" في مصر بعد زيادة البنزين

اعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البتروالية تثبيت اسعار السولا في إجتماعها بنهاية شهر ديسمبر للمرة العاشرة على التوالي، بينما رفعت اسعار البنزين.

وقال اللجنة في بيانها، إنها أبقت على اسعار السولار دون تغير للفترة من يناير إلى مارس 2022، بينما رفعت سعر لتر البنزين بقيمة 25 قرشا للتر على أن تطبق الزيادة بداية من الساعة 9 من صباح اليوم الجمعة 4 فبرير 2022.

اسعار السولار والبنزين الجديدة خلال الربع الأول من 2022:

اسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم الجمعة 4 فبراير 2022:

سعر لتر بنزين 80 أصبح 7.25 جنيه بدلا من 7 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 أصبح 8.50بدلا من 8.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 أصبح 9.50 بدلا من 9.25 جنيه.

تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.