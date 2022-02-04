سعر صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 4 فبراير 2022

الاقتصاد
سعر صرف الريال السعودي
سعر صرف الريال السعودي
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استقرت اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 فبراير وقد بلغ في متوسط تعاملات البنوك نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع

 

وقد جاء اسعار صرف الريال السعودي في جميع البنوك المصرية اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 كالاتي:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي الآن سعر صرف الريال السعودي في مصر اللريال السعودي الجنيه المصري
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