برشلونة يرصد صفقة من داخل إنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يستهدف إبرام صفقة من صفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الصيف المقبل.



وينتهي عقد بروزوفيتش مع النيراتزوري بنهاية الموسم الحالي، وعرض النادي الإيطالي عليه التجديد مقابل راتب سنوي بقيمة 6 ملايين يورو لكنه رفض.



وأشار التقرير، إلى أن اهتمام برشلونة قد يكون السبب وراء رفض بروزوفيتش لتجديد عقده مع إنتر ميلان، ومع ذلك لن يكون البارسا هو النادي الوحيد المهتم بضمه بل توتنهام أيضًا.

