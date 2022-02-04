ضبط 3 أطنان أغذية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

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اغذية غير صالحة -
اغذية غير صالحة - ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 3 أطنان من المواد الغذائية أنواع مختلفة داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية.

كما تم ضبط 1250 عبوة سجائر وأدخنة أنواع مختلفة أجنبية الصنع ودون فواتير أو مستندات وغير مسددة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها، بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات كائن بدائرة قسم شرطة العطارين) وذلك لقيامه بالاتجار فى السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر. 

وضبط (1202 عبوة سجائر وأدخنة أنواع مختلفة أجنبية الصنع ودون فواتير أو مستندات وغير مسددة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها) بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية) وذلك لقيامه بالاتجار في السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات. 

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