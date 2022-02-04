رغم الأمطار.. استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

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أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، اليوم الجمعة، ولا تأثير للأمطار على حركة السفن والشحن والتفريغ بشكل طبيعي.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وأرتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

كما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات الموجودة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

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