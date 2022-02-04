سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الإسكندرية (صور)

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أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
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شهدت شوارع الإسكندرية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على كافة أنحائها، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنا مع نوة المكنسة. 

وأعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات، لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار. 

وأضاف بيان صادر عن الشركة، تستمر اعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة اسكندرية  أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة  على مناطق  متفرقة. 

وشدد علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري. 

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
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