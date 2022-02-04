موعد مباراة مصر والسنغال فى نهائى أمم إفريقيا 2021

نهائى أمم إفريقيا، نجح المنتخب الوطني المصري في تخطي عقبة الكاميرون، والعبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية وملاقاة السنغال الذي فاز على بوركينا فاسو.

نهائى أمم إفريقيا

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية في نهائى أمم إفريقيا أمام نظيره السنغال، من أجل تأكيد زعامة الفراعنة للقارة السمراء والحصول على النجمة الثامنة، بينما يأمل ساديو وماني ورفاقه في تحقيق اللقب الأول لهم في التاريخ.

موعد نهائى أمم إفريقيا

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة مصر والسنغال في نهائى أمم إفريقيا 2021 والمقام على أرض الكاميرون الذي ودع البطولة أمس بركلات الجزاء أمام منتخب الفراعنة.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام موعد مباراة نهائى أمم إفريقيا بين مصر والسنغال في السطور التالية:

موعد مباراة نهائى أمم إفريقيا

وتنطلق مباراة مصر والسنغالي في نهائى أمم إفريقيا يوم الأحد المقبل، الموافق السادس من فبراير 2022، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة نهائى أمم إفريقيا 2021

وتحدد منتخبا نهائى أمم إفريقيا بعدما فاز منتخب مصر على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية، بينما نججح السنغال في الفوز على بوركينا فاسو بـ3 أهداف مقابل هدف.

تأجيل نهائى أمم إفريقيا

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم من "كاف" تأجيل مباراة نهائى أمم إفريقيا بين مصر والسنغال، لـ24 ساعة لتقام يوم الاثنين 7 فبراير بدلا من الأحد 6 فبراير، تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة أن منتخب السنغال سيحصل على راحة أكثر من منتخب مصر بعدما لعب أمام بوركينا فاسو الأربعاء، فى الوقت الذى خاض فيه منتخب مصر 3 مباريات لجأ فيها للوقت الاضافى.