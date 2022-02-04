محطات مهمة في حياة الراحل جلال الشرقاوى

رحل الفنان الكبير والمخرج المسرحي جلال الشرقاوى عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الموافق الرابع من فبراير 2022، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

رحيل جلال الشرقاوي

وشيع جثمان جلال الشرقاوى من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، عقب صلاة الجمعة، ولم يتم موعد محدد للعزاء، حيث حضر صلاة الجنازة العديد من نجوم الوسط الفني، والشخصيات الكبيرة.

وترصد بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام أبرز المعلومات والمحطات المهمة في حياة الراحل جلال الشرقاوى بالسطور التالية:

ولد المخرج المسرحي والفنان الكبير جلال الشرقاوي في الـ14 من يونيو عام 1934، بمدينة دمياط، وتخرج فى كلية العلوم عام 1954، ثم دبلوم علم النفس من جامعة عين شمس عام 1955، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958.

قصة حياة جلال الشرقاوي

عمل الراحل جلال الشرقاوي في أكثر من وظيفة طوال مسيرته، حيث عمل في بداية حياته بمهنة التدريس بالمعهد ومدير مسرح توفيق الحكيم، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

أعمال جلال الشرقاوي

قدم جلال الشرقاوي العديد من الأعمال التي أثرت المسرح المصري والعربي، حيث وصلت المسرحيات التي أخرجها إلى 50 مسرحية، وعرف عنه وصفه "مسرح مصر" بـ "قعدة الحشيش".

محطات مهمة في حياة جلال الشرقاوي

توجد العديد من المواقف المهمة في حياة جلال الشرقاوي لعل أبرزها نصيحته للفنان الكبير محمد سعد بضرورة التوقف عن تجسيد شخصية "اللمبي"، كما أثنى على قدراته الفنية، ووصف الفنانين من يعتذروا عن المشاركة في مسرحيات مثل "هولاكو" بالجهل والغباء.

مؤلفات جلال الشرقاوي

وألف المخرج الراحل جلال الشرقاوي عدة أفلام منها فيلم "إلى أين" و"أعظم طفل في العالم" إلى جانب مسرحية "طبيب رغم أنفه"، والعديد من الأعمال الخالدة التي قدمها عبر تاريخه الفني الطويل.

تكريم جلال الشرقاوي

ونال جلال الشرقاوي تكريما في مهرجان المسرح العربى، اعتبره بمثابة جائزة حصل عليها عن مسيرة حياته الفنية لمدة 50 عاما، والتي أخرج خلالها 3 أفلام من إنتاج الدولة وفيلم إنتاج لبنانى، "أرملة وثلاث بنات"، "العيب"، و"الناس اللى جوة".