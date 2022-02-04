بيان عاجل من محافظة الجيزة بعد زيادة أسعار البنزين

أخبار مصر
المحافظ
المحافظ
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة العامة للطرق بأحياء الدقى والعجوزة، وذلك للوقوف على انتظام الحالة المرورية وأعمال شفط مياه الأمطار في ضوء تعرض عددا من القطاعات بالمحافظة لهطول الامطار.


 

كما تققد المحافظ انتظام العمل بمحطات الوقود وتزويد المركبات باحتياجاتهم  دون تكدسات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على مواقف السرفيس ومحطات البنزين للتأكد من إنتظام العمل.


وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المساحة وعدد من الشوارع والمحاور، للوقوف على نسب التنفيذ حيث شدد على مسؤول الشركات المنفذة بإسراع وتيرة العمل والإلتزام بالمحطات المتوافق عليها مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

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