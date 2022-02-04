تشكيل برشلونة المنتظر أمام أتلتيكو مدريد في الليجا الإسبانية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لخوض مواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

 

واستقر الجهاز الفني لنادي برشلونة الإسباني، على تشكيل الفريق، لخوض المواجهة المرتقبة أمام نادي أتلتيكو مدريد.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:.

 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

 

خط الدفاع: داني ألفيس، أروخو، بيكيه، ألبا.

 

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، جافي.

 

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، فيران توريس، جوتيجلا

 

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، يوم الأحد الموافق 6 فبراير القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

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