تردد أبوظبي الرياضية لمشاهدة مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

يستضيف ملعب آل نهيان في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، غدا في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي ومونتيري المكسيكي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، وقد يبحث الكثير من مشجعي وجمهور الأهلي ومتابعي البطولة عن القنوات الناقلة للمباراة لمشاهدتها.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، ويمكن للجمهور مشاهدة مباراة الأهلي ومونتيري بث مباشر على النحو التالي:

تردد قنوات أبوظبي الرياضية

في وقت سابق من البطولة، أعلنت أبوظبي للإعلام حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021، ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية، من خلال تحميل القناة عبر تردد 12226 أفقي على القمر الصناعي النايل سات إضافة إلى تردد 12467.5 أفقي.

كما يمكن مشاهدة المباراة بين الفريقين عبر أبوظبي إكسترا منصة استارز بلاي STARZPLAY، والتي تمكن الجمهور من خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

آخر مران للأهلي قبل مواجهة مونتيري

ويخوض فريق النادي الأهلي مرانه الأخير الليلة على ملعب استاد آل نهيان، استعدادا لمباراته أمام الفريق المكسيكي، حيث يستهل المارد الأحمر مشواره في كأس العالم للأندية 2021 بمباراة صعبة ضد نادي مونتيري.

وجاءت مشاركة الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، لتكون هذه المشاركة الخامسة لنادي مونتيري في كأس العالم للأندية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومونتيري

وأمس، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم التحكيم في مباراة الأهلي أمام مونتيري، حيث يشارك الأسترالي كريس بيث كحكم ساحة، ومواطنيه أنطون شتشتينين، وآشلي بيكهام مساعد أول وثان، والفرنسي كليمنت توربين حكم رابع، إضافة إلى الأرجنتيني جوان بابلو بيلاتي حكم فيديو مساعد، ويعاونه ماسيمليانو إيراتي من إيطاليا، وعمار الجنيبي من الإمارات، والفرنسي دانوس نيكولا حكم مساعد للتسلل، وأخيرا مساعد لـVAR ماورو فيجليانو.