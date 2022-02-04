الأرصاد الجوية تحدد موعد تحسن الأحوال الجوية

حددت الأرصاد الجوية موعد بداية التحسن النسبي في الأحوال الجوية، والتي ستكون غدا السبت، حيث تزيد فترات سطوع أشعة الشمس، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية مع انحسار فرص سقوط الأمطار، وتكون كمياتها أقل من اليوم.

عدم استقرار في الاحوال الجوية

حيث أن اليوم الجمعة يشهد استمرار حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية حتى المساء، موضحة أنّ الساعات الأولى من اليوم، شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وما زالت الأمطار تتساقط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى حتى الآن، إضافة إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة.

وسيشهد اليوم استمرار نشاط الرياح ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، ومتوقع أن يكون ارتفاع الموجة على البحر المتوسط من 3 إلى 5 أمتار.

توقعات باستمرار سقوط الأمطار

ونتوقع استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفع والعريش، وتكون بين متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية أحيانا، وقد يتساقط معها بعض حبات البرد».

أمطار تمتد إلى الداخل

وستمتد الأمطار إلى الداخل وتكون بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مناطق شمال الصعيد، مدن القناة، وبعض مدن سيناء، لافتة إلى أنّ اليوم الجمعة سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة بواقع درجتين عن أمس.

وسيكون الطقس باردا على أغلب الأنحاء خلال فترة النهار، شديد البرودة على الأنحاء كافة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.