تعرف على البرنامج الانتخابي لقائمة "زمالك زامورا"

وضعت قائمة أحمد سليمان تفاصيل برنامجها الانتخابي الكامل في انتخابات الزمالك المقبلة والذي يتضمن الاهتمام بكل الجوانب الاجتماعية والمالية والرياضية للأعضاء.

وتضمن البرنامج العديد من النقاط كالآتي:-

-إعادة تقديم الصورة الطيبة والمحترمة لنادي الزمالك للمجتمع وجمهوره وأجهزة الدولة مع تحسين العلاقات مع كافة الأجهزة المتعاملة مع النادي.

- العمل على تحويل النادي من وضعه الحالي إلى مؤسسة رياضية تستطيع منافسة أقرانها محليًا وإقليميًا ودوليًا

-البدوء فورًا في إعداد المخطط العام لنادي الزمالك بـ6 أكتوبر تحت إشراف أكبر المكاتب المحلية والعالمية المتخصصة.

- البدء في التحول الرقمي لكافة قطاعات النادي

-البدء فورًا بعمل خطة لتعظيم موارد النادي وترشيد الإنفاق العام حتى يتسنى سد العجز الحالي الموجودة

-تطوير قناة نادي الزمالك لتكون منبرًا يليق بنادي ذو تاريخ عريق وتطوير المركز الإعلامي للنادي ليكون مواكبًا للعصر

-الاستخدام الأمثل لأصول النادي العقارية والحالية "محلات سور نادي الزمالك" والمستقبلية فرع 6 أكتوبر

-البدء في استخدام التراخيص اللازمة وإعادة بناء وتطوير النادي النهري

ملف العاملين بالنادي ويتضمن العديد من النقاط:

-التأمين على جميع العاملين وتحرير عقود لمن يعمل دون عقد

-تدريب وتأهيل العاملين وتوظيفهم بما يتفق مع مؤهلاتهم الفعلية

-اعتماد لائحة لشئون العاملين تحفظ وتنظم حقوقهم.

-إعداد هيكل منصف للوظائف والأجور يراعي أصحاب المرتبات البسيطة.

ملف الإنشاءات يتضمن ما يلي:

أولًا: إعادة تطوير مقر النادي بالمهندسين ومن ذلك:

-استبدال أحد حمامات السباحة غير المستغلة بمنطقة ألعاب مائية كبرى وأخر بنافورة راقصة تحيط بها أماكن جلوس راقية.

-إنشاء مسرح مكشوف في منطقة غير مستقبلة ومقترح المنطقة قرب الجيم

-تحويل صالون أحمد رفعت لقاعة مؤتمرات مغلقة.

-تطوير ممر لابوار وإقامة منطقة مطاعم وإنشاء جراج تحت الأرض بالمنطقة

-إنشاء تراك للمشي واستبدال أرضية السيراميك لتكون أمنة وذات مظهر جمالي

-التوسع في المنطقة الخضراء وفق تنسيق حضاري مميز

ثانيًا: العمل على استعادة الجزء من أرض مطروح والتي تم سحبخا وإقامة الفندق الصادر به ترخيص منذ عشر سنوات

تزويد مصيف مطروح بحمام سباحة ومنطقة ألعاب مع تجديد وتطوير الشاليهات القائمة

. التوسع في المناطق الخضراء

خدمات إجتماعية

-يتضمن عمل تخفيضات بالمطاعم وأنشطة النادي للأعضاء فوق 60 سنة

-عمل كارنية خاص للأعضاء فوق الـ60 سنة لتقديم التخفيضات على كل مطاعم وأنشطة النادي

تطوير حضانة وحدائق الأطفال

خدمات رياضية

ويتضمن تخصيص جيم للأعضاء على أعلى مستوى

إستحداث فرق للألعاب الإلكترونية للمشاركة في البطولات الدولية ذو الهمم

الاهتمام بأعضاء النادي ذو الهمم إجتماعيًا ورياضيًا ومرعاة احتياجاتهم في تصميم نادي 6 أكتوبر الجديد

خدمات طبية

وتشمل إنشاء عيدة متكاملة لعلاج الأعضاء بأسعار مخفضة وصيدلية تابعها لها

والتعاقد مع إحدى شركات الطبية لعمل تأمين طبي للأعضاء بأسعار مخفضة

أهداف رياضية

وتشمل قطاعين الأول كرة القدم ويتضمن:

فصل قطاع كرة القدم "الفريق الأول والناشئين والأكاديميات" وتحويله إلى شركة مساهمة وتعيين أفضل العناصر المالية والإدارية لإدارتها

-عمل توأمة مع أحد أفضل أكاديميات الناشئين بأوروبا للاستفادة من خبراتهم وتنمية المواهب وإدارتها بشكل علمي

-البدء فورًا بعمل أكاديميات لنادي الزمالك بالمحافظات والدول العربية لاكتشاف المواهب وزيادة شعبية النادي في كافة أنحاء الجمهورية وخارجها.

الألعاب الأخرى

-تجديد وتحديث صالات المباريات وصالات التدريب

-الاهتمام بالألعاب الفردية والقتالية وتطوير فرقها وملاعبها للوصول إلى منصات التتويج.

-إنشاء وحدة علاج طبيعي للاعبي النادي

-تطوير صالات الجيم لتناسب جميع الألعاب.