يصل إلى 10 ساعات.. تعرف على أماكن قطع المياه بالقاهرة غدا

إعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الجمعة، عن انقطاع المياه غدا في عدد من المناطق.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، أبرز أماكن انقطاع المياه غدا، وفق بيان شركة مياه الشرب، فضلا عن عدد ساعات الانقطاع:

أماكن انقطاع المياه بالقاهرة غدا السبت

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن المناطق التالية: «أعزبة عثمان- رض الجنينة – بيجام – منطي – أم بيومي – منطقة مسطرد – أرض الدلتا للصلب – عزبة ناصر – القطاوي – مدينة الأمل الجديدة_ عزبة شاكر – عزبة المدرسة».

موعد انقطاع المياه بالقاهرة

ويتم قطع المياه في المناطق المذكورة؛ اعتبارا من العاشرة صباح غد السبت وحتى الثامنة مساء.

وفي تلك الفترة المذكورة من انقطاع المياه، يجب على المواطنين اتخاذ تدابيرهم، كما شددت الشركة في بيانها على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، اتخاذ وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كيفية طلب مياه الشرب حال انقطاع المياه

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، كما يمكن الاتصال على الرقم 114 لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة، وخصص جهاز مياه شرب القاهرة رقم 15100 لطلب المياه، ويوجد أرقام أخرى لطلب سيارات المياه بالمناطق المتأثرة في الجيزة، وهي: 01221787999 – 01110064750.

كيفية تقديم شكاوى المياه

يمكن تقديم شكاوى المياه من خلال عدة طرق؛ منها التواصل مع الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي، ويمكن التواصل مع الخط الساخن بالمدن الجديدة وهو 15100، أو من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]