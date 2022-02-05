أسامة إمام: فخور بتفاني زملائي في العمل لإتمام أعمال الكنترول

طلاب وجامعات
أسامة إمام
أسامة إمام
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صرح الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان بأن الكلية قد اعتمدت نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية في ٣١ يناير ٢٠٢٢، وتم التصحيح لجميع المقررات الدراسيه آليا.


وأوضح: كانت نسبه النجاح  للفرقة الأولي  ٩٢.٧٪، بينما كانت نتيجة نسبه النجاح  للفرقة الثانية  ٨٢.٨٪، أما عن نتيجة النسبه للفرقة الثالثة فكانت  ٨٣.٧ ٪، وبلغت نتيجة  النسبه للفرقة الرابعة  85%. أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبه  87%  لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبه النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية ٩١٪  حيث تم إعلان نتيجة الطلاب منذ ساعات على هذا الرابط http://app1.helwan.edu.eg/Computer

وأفاد “إمام” بأن الكلية تقبل التحويلات علي برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية للفصل الدراسي القادم وذلك علي مستوي الفرقة الأولي فقط وبشرط تحقيق الحد الأدني لقطاع الحاسبات.

من جانبها أشارت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب بأن الكونترولات كانت تعمل علي قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول وكان لذلك أبلغ الآثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها قبل أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي، وأنه يجري حاليا مراجعة استيفاء الخريجين لشروط التخرج تمهيدا لإرسالهم إلي الجامعة خلال الأسبوع القادم. كما أفادت بأنه سوف يتم فتح تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني للطلاب في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام.

الذكاء الاصطناعي العام الدراسي اعلان نتيجة امتحانات الامتحانات أعمال الكنترول

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