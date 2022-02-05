"الاتحاد العام للمصريين بالسعودية" يكشف معلومات جديدة حول موسم العمرة الحالي

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الربط الإلكتروني بين وزارة الحج والعمرة في السعودية وجمهورية مصر العربية يعد أحد أهم الأسباب لعودة موسم العمرة مرة أخرى.


وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي شخص حصل على اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية مثل فايزر أو استرازينكا أو جونسون أو موديرنا سيدخل البلاد دون وجود حجر مؤسسي، موضحا أن هناك قرار من وكالة شؤون العمرة صدر منذ شهرين بعدم وجود حجر للقادمين من خارج المملكة من الحاصلين على اللقاح.


وفي سياق مختلف، قال ماجد شوشة، المستشار السياحي، إن أسعار العمرة الاقتصادية لن يقل عن 35 ألف جنيه، فيما ستبلغ أسعار برامج العمرة الـ 5 نجوم نحو 70 ألف جنيه، موضحا أنه لم يتم تحديد الأعداد المسموح بها السفر للسعودية لأداء فريضة العمرة هذا العام.

محمد موسى جمهورية مصر العربية وزارة الحج والعمرة المملكة العربية السعودية الإعلامي محمد موسى أسعار العمرة برنامج خط أحمر الاتحاد العام للمصريين بالسعودية

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