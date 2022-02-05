أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 فبراير 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 فبراير 2022، على وسط ترقب لأسعار الذهب العالمي الذي يشهد عدم استقرار في الفترة الماضية وتذبذبات بين الصعود والهبوط.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 عند 678 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 21 عن 792 جنيها للجرام

 سعر الذهب عيار 24 عند 905 جنيهات للجرام

 سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيها

 

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجلت أسعار الذهب  العالمية  ارتفاعات  وسط تراجع لسعر الدولار وترقب ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات  وظائف القطاع الخاص على عكس المتوقع الشهر الماضي.

وارتفع  للعقود الآجلة ارتفاعات في بداية تعاملات اليوم الجمعة 0.26% إلى 1809.20 دولار للأوقية، وزاد سعر الذهب للتسليم الفوري 0.19% إلى 1808 دولار للاوقية.


      

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

ضربات جزاء مصر أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

عاجل.. أول رد فعل من محمد شريف مع كيروش بعد التأهل للنهائي

انتقاما من والدتها.. اعترافات مثيرة لقاتلة الطفلة ساندي بالصف (تفاصيل)

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري في مونديال الأندية

عاجل.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام مونتيري

الخطيب يصل مقر إقامة بعثة الأهلي بالإمارات

"باقي مترين".. آخر تفاصيل عملية إنقاذ الطفل ريان (فيديو)

بعد تحريك أسعار البنزين.. إجراءات رقابية مشددة وحملات بالمحافظات على محطات الوقود والمواقف