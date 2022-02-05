مسؤول في عملية إنقاذ الطفل ريان: نعمل بحذر شديد لتفادي أي انهيار

كشف عبدالهادي الثمراني، أحد مسؤولي عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، أن عملية الإنقاذ تواجه صعوبات وعراقيل جمة بسبب صعوبة التضاريس وضيق المسافة.

وأضاف “الثمراني”، في تصريحات لصحيفة “هسيبريس” المغربية، أنهم يعملون بحذر شديد لإزالة الصخور الراسبة وبقايا التراب، لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة.

وتابع أن وجود التجهيزات الطبية وطائرة هليكوبتر لنقل الطفل إلى المستشفى فور خروجه، كلها تدل على أن الطفل مازال على قيد الحياة.

يذكر أن الطفل ريان سقط في بئر عميق بينما يعمل رجال الإنقاذ على إخراجه في عملية تُبث على الهواء مباشرة ويتابعها الملايين في الدول العربية.