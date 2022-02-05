والد الفنانة بوسي يفجر مفاجأة بشأن بناته الأربعة: "عاملين زي أختهم"

توك شو
المطربة بوسي
المطربة بوسي
Advertisements

فجّر محمد شعبان، والد المطربة بوسي، مفاجأة بشأن استجابة ابنته لاستغاثاته المتكررة بعد تدهور حالته المادية والصحية، موضحا أنها لم تستجب له أو تجيب على طلباته رغم معرفتها بحالته.


وقال “شعبان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها تريد تركه في حالته الصحية والمادية السيئة، شأنها في ذلك شأن  شقيقاتها الأربعة الموجودات في الزقازيق بمحافظة الشرقية، فهن أيضا لا يسألن عليه، بدعوى انشغالهن في حياتهن مع أبنائهن وأزواجهن.


وتابع والد المطربة بوسي، "أن كل واحدة منهم مشغولة في بيتها وعيالها ومحدش بيسأل عليا منهم، ومش عايز منهم حاجة، ولا حد بيزورني، أنا كل أسبوع بروحلهم أسأل عنهم وأمشي بس"، موضحا أن الديون تزيد عليه نظرًا لحالته المرضية السيئة، كما أنه يذهب بنفسه لبناته للسؤال عليهن رغم أنهن لا يسألن عليه.

محمد موسى المطربة بوسي قناة الحدث اليوم محمد شعبان

مواد متعلقة

وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء حافز التطوير

"خاص.. ظلموني وهاجموني".. زينة تكشف عن إزمتها مع أبطال مسلسل" كله بالحب"

شاهد.. ماذا قالت زينة عن أبنائها؟

"عذبها بالسجائر".. ننفرد بأول حوار مع أسرة الطفلة "حبيبة" المقتولة على يد زوج أمها وبمساعدتها بكرداسة (فيديو)

عادل حمودة يكتب: أهم أسئلة الأسبوع فى العالم

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 5.. أرجوك خذ ابنتى إلى فراشك ولا تخذلنى! (قصص واقعية)

مي سمير تكتب: أسبوع فضائح الـ "CIA"

كنزي ومحمد حسن وإيمان عبدالغني يتألقو في الحفل الأول من اليوم الحادي عشر لمهرجان الموسيقى العربية

Advertisements

الأكثر قراءة

ضربات جزاء مصر أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

عاجل.. أول رد فعل من محمد شريف مع كيروش بعد التأهل للنهائي

انتقاما من والدتها.. اعترافات مثيرة لقاتلة الطفلة ساندي بالصف (تفاصيل)

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مونتيري في مونديال الأندية

الخطيب يصل مقر إقامة بعثة الأهلي بالإمارات

عاجل.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام مونتيري

"نحو تأسيس عصر ديني جديد".. أحدث كتاب لرئيس جامعة القاهرة

مصدر: جثامين ضحايا "مذبحة الزمالك" في المشرحة حتى الآن