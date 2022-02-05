والد الفنانة بوسي يفجر مفاجأة بشأن بناته الأربعة: "عاملين زي أختهم"

فجّر محمد شعبان، والد المطربة بوسي، مفاجأة بشأن استجابة ابنته لاستغاثاته المتكررة بعد تدهور حالته المادية والصحية، موضحا أنها لم تستجب له أو تجيب على طلباته رغم معرفتها بحالته.



وقال “شعبان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها تريد تركه في حالته الصحية والمادية السيئة، شأنها في ذلك شأن شقيقاتها الأربعة الموجودات في الزقازيق بمحافظة الشرقية، فهن أيضا لا يسألن عليه، بدعوى انشغالهن في حياتهن مع أبنائهن وأزواجهن.



وتابع والد المطربة بوسي، "أن كل واحدة منهم مشغولة في بيتها وعيالها ومحدش بيسأل عليا منهم، ومش عايز منهم حاجة، ولا حد بيزورني، أنا كل أسبوع بروحلهم أسأل عنهم وأمشي بس"، موضحا أن الديون تزيد عليه نظرًا لحالته المرضية السيئة، كما أنه يذهب بنفسه لبناته للسؤال عليهن رغم أنهن لا يسألن عليه.