عاجل| ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة اللأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، يشهد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الظواهر الجوية اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

 درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى _3.

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