حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 5-2-2022 في مصر

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حالة الطقس ودرجات الحرارة
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت الموافق الخامس من فبراير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

 

وتشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اعتدالا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، وتكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

 

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة والأمطار

 

وأوضحت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد سقوطا للأمطار الخفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

 

 درجات الحرارة اليوم السبت

 

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة.

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة.

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

سانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى _3.

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