“أبو المكارم”: وضع خطة لدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع "رواد النيل"

اعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تعاون المجلس مع مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي والتي تنفذها جامعه النيل الأهلية مع عدد من البنوك لوضع خطة استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع وتشجيع الشباب وإتاحة الفرص لهم لبدء مشروعات جديدة من أجل زيادة الصادرات وإحلال المنتج المحلي محل المستورد وتطوير منتجاتهم وزيادة قدرتها التنافسية.



أضاف أبو المكارم إنه من المقرر الإعلان عن الاستراتيجية منتصف الشهر القادم.



أشار أبو المكارم إلي نجاح المبادرة خلال فترة عملها واحتكاكها بمجتمع الأعمال للتعرف بدقة على احتياجات رواد الأعمال والشركات، سواء على صعيد التدريب والتوجيه والنصح والإرشاد أو تطوير المنتجات أو الهندسة العكسية، وهو ما وضح بشكل كبير في الأرقام والنتائج التي خرجت من المبادرة والتي عكست نموا كبيرا في أداء الشركات.



ويذكر إنه قد بلغ حجم التمويلات التي وفرتها مراكز خدمات تطوير الأعمال (BDS) التابعة للمبادرة منذ انطلاقها في 2019 وحتى نهاية العام الماضي 2021، نحو 1.8 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 42 ألف مشروع حديث وقائم.



وتتنوع الخدمات التي تقدمها مراكز ووحدات خدمات تطوير الأعمال (BDS)، حيث تلبي احتياجات فعلية للفئات المستهدفة من خلال تنسيق كامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومن هذه الخدمات، خدمة تكوين فكرة مشروع جديد، المساعدة في تأسيس المشروع، نشر المعرفة، التحليل المالي، التشبيك، تيسير تسجيل النشاط والحصول على التراخيص، تيسير الحصول على خدمات التمويل، تيسير الحصول على البرامج التدريبية، وتيسير الحصول على دراسات الجدوى.