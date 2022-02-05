السجن المؤبد لعامل قتل زوجته ونجله حرقا بالبنزين في الإسكندرية

محافظات
Advertisements

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم رئيس المحكمة بالسجن المؤبد لعامل خدمات لاتهامه في قتل زوجته ونجله.

 صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد الكريم شامخ  والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح.

بداية الواقعة في القضية رقم 26319لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بورود بلاغ بغشعال المتهم النيران في الشقة محل سكنه وإصابة زوجته ونجله الأصغر بحروق وتوفى بعد ذلك بدائرة القسم. 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام المتهم " م.ع.ع" عامل خدمات على إثر مشادة بينه وبين المجني عليها زوجته " ر.ص.ع" ربة منزل بسبب طلب زوجها بعض الملابس فتأخرت المجني عليها بتنفيذ طلبه في إحضار بنطلون فقام المتهم بإضرام النيران في زوجته مستخدما زجاجه بها مادة شديدة الاشتعال “بنزين” فالتهمتها النيران ونجلها المجني عليه الثاني " م.م.ع"  فأمسكت فيهما النيران وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات عقب محاولة علاجهما ولكنهما توفيا متأثرين بحروقهما وحُرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

 

 

 

السجن المؤبد عامل يحرق زوجته ونجله محافظة الاسكنرية محكمة جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالبحر الأحمر
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تطور جديد بشأن الوصول إلى الطفل ريان

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري

ضربات جزاء مصر أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

عاجل.. وفاة الضحية الخامسة في "مذبحة الزمالك"

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد وسط مفاجأت بالجملة

عاجل.. أول رد فعل من محمد شريف مع كيروش بعد التأهل للنهائي

الخطيب يفاجئ عمار حمدي قبل مباراة الأهلي ومونتيري

تصريحات سيميوني قبل مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني