السجن المؤبد لعامل قتل زوجته ونجله حرقا بالبنزين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم رئيس المحكمة بالسجن المؤبد لعامل خدمات لاتهامه في قتل زوجته ونجله.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد الكريم شامخ والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح.

بداية الواقعة في القضية رقم 26319لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بورود بلاغ بغشعال المتهم النيران في الشقة محل سكنه وإصابة زوجته ونجله الأصغر بحروق وتوفى بعد ذلك بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام المتهم " م.ع.ع" عامل خدمات على إثر مشادة بينه وبين المجني عليها زوجته " ر.ص.ع" ربة منزل بسبب طلب زوجها بعض الملابس فتأخرت المجني عليها بتنفيذ طلبه في إحضار بنطلون فقام المتهم بإضرام النيران في زوجته مستخدما زجاجه بها مادة شديدة الاشتعال “بنزين” فالتهمتها النيران ونجلها المجني عليه الثاني " م.م.ع" فأمسكت فيهما النيران وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات عقب محاولة علاجهما ولكنهما توفيا متأثرين بحروقهما وحُرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.