تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 على النايل سات

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بوابة الفجر
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تنطلق مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي، الليلة في السادسة والنصف مساء في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات، وعن  تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 على النايل سات، يبحث عنها الجماهير لمتابعة المباريات ومشاهدة مباراة الأهلي اليوم.

ومن المفترض أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة 7 فرق، يبحث المشهدين ومشجعي كرة القدم عن تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022.

 

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 على النايل سات، حيث ينتظر الجماهير مشاهدة مباراة مصر ومونتيري.


 تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 على النايل سات

حصلت أكثر من قناة على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2022، منها مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، التي تبث للمشاهدين في الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت.

كما تبث أيضا قناة ssc الرياضية السعودية، مباريات كأس العالم للأندية، للمشاهدين في المملكة العربية السعودية.


تردد قناة ابو ظبي الرياضية extra
القمر نايل سات

تردد 11526 أفقى

معامل الترميز 27500


تردد قناة ssc الناقلة لكأس العالم للأندية على نايل سات
القمر نايل سات

التردد 12562.

معدل ترميز 27500

الاستقطاب عمودي.

معدل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة HD.

 

وتنطلق مباريات كأس العالم للأندية في دولة الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير وحتي 12 فبراير الجاري، بمشاركة 3 فرق عربية وعلي رأسهم الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي.

مباراة الأهلي ضد مونتيري ربع نهائي كأس العالم للأندية تردد القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2022 النايل سات مشاهدة مباراة الاهلي اليوم
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