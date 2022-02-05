عملية إنقاذ الطفل ريان.. صخرة تحول دون الوصول إليه (تفاصيل)

عربي ودولي
الطفل ريان داخل البئر
الطفل ريان داخل البئر
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أفاد مصدر مسؤول بفرق الإنقاذ التي تتولى عملية إنقاذ الطفل ريان، اليوم السبت، أن “صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان”.

وأوضح المصدر، أن “الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة”.

وكشف السعيد قدري، الصحفي المغربي، آخر تفاصيل عملية إنقاذ الطفل ريان، قائلا إن قوات الحماية المدنية اقتربت من الوصول إلى مكان ريان داخل البئر، حيث لم يتبق سوى مترين وتصل القوات للطفل.

وقال "قدري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إن هناك سيارة إسعاف مجهزة ومروحية طبية في انتظار خروج ريان من البئر، لافتا إلى أنه مازال يتم ضخ الأكسجين للطفل، كما تم رصد حركة بسيطة للطفل منذ يومين وفقا لتصريحات والدي ريان.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة محكمة لإنقاذ الطفل،  ومازالت عملية الحفر مستمرة بصورة يدوية تجنبا للانهيارات الصخرية، وجاري نقل الأتربة من داخل النفق الذي يتم حفره، متوقعا أن يستغرق حفر المسافة المتبقية نحو ساعة ونصف.

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