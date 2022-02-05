علا رامي تكشف تفاصيل انفصالها عن "أبو الليف"

تصدرت الفنانة علا رامي اليوم السبت، الموافق الخامس من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت ضيفة في برنامج "كلام الناس".

علا رامي

وحلت علا رامي ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث كشفت عن تفاصيل كثيرة حول حياتها الشخصية.

زواج علا رامي من أبو الليف وسبب الانفصال

وتطرقت النجمة علا رامي التي غابت عن الأعين منذ فترات طويلة، وابعتدت عن الفن ولم تظهر إلا على استحياء، إلى العديد من الموضوعات الفارقة في حياتها وعلى رأسها زواجها من المطرب الشعبي "أبو الليف".

تفاصيل انفصال علا رامي وأبو الليف

وقالت علا رامي إن زواجها من أبو الليف لم يستمر سوى عامين ونصف العام، مشيرة إلى أن الزواج الناجح لاب وأن يجمع بين طرفين من نفس البيئة وغير مختلفين، في لفتة إلى سبب انفصالها.

رأي علا رامي في الزواج

وأكدت علا رامي أنها لن تتزوج أو ترتبط برجل مرة أخرى وذلك بعد تتجاربها في الحياة مضيفةً: "عاوزة أكمل حياتي براحتي وبمزاجي لا حد يقولي روحتي ولا جيتي كفاية كده التحكمات مش حلوة".

سبب انفصال علا رامي

وأشارت النجمة علا رامي إلى أنه بعد انفصالها عن أبو الليف تقدم لها الكثير من العرسان إلا أنها رفضت، مؤكدة أن انفصالها عن أبو الليف كان بسبب التحكمات الكثيرة.